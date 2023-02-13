AA

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas uygulamaya girdi.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya hükümetleri tarafından ilan edilen 1 günlük ulusal yas kararı kapsamında, her iki ülkedeki devlet kurumları ve kamuya açık alanlardaki bayraklar yarıya indirildi.

Bu kapsamda ülkelerin yurt dışındaki diplomatik temsilcilikler de bayrakları yarıya indirdi.

Arnavutluk hükümetinin aldığı karar doğrultusunda bugün ülkede ulusal yas ilan edilirken, devlet kurumlarındaki bayraklar yarıya indirildi.

Ayrıca NATO karargahındaki Arnavutluk bayrağı da yarıya indirildi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, sosyal medya hesabından, cumhurbaşkanlığı binası önündeki Arnavutluk bayrağının yarıya indirilmiş fotoğrafını paylaşarak, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen depremlerden etkilenen ailelerle dayanışma içerisinde olduklarını ve onlar için dua ettiklerini ifade etti.

Begaj, “Arnavutlar, 29 Kasım 2019’da Arnavutluk’ta meydana gelen depremde Türkiye’nin yardımlarını hiçbir zaman unutmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da sosyal medya hesabından Bakanlar Kurulu binasındaki bayrağın yarıya indirilmesine ilişkin fotoğraf paylaştı.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabında Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bir klip yayımladı.

Klipte, birçok ülkede bayrakların yarıya indirildiği görülüyor.

Arnavutluk hükümeti, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle iki gün önce 13 Şubat'ta ülkede 1 günlük ulusal yas kararı almıştı.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya hükümetinden yapılan açıklamada, "Hükümet, Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyor." ifadesine yer verildi.

Fotoğraf: AA

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