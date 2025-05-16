Arnavutluk Başbakanı İtalya Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Tiran'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında gelen liderleri tek tek karşıladı. Rama'nın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi karşıladığı anlar ise gündem oldu.

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Tiran'ın İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen zirveye katılan liderleri kırmızı halıda bekleyen Başbakan Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi liderler arasında neredeyse hiç görülmemiş bir şekilde karşıladı.

Rama, İtalya Başbakanı Meloni’yi yağmura rağmen diz çöküp bekleyerek karşıladı.

"BENİMLE AYNI BOYDA OLMAK İÇİN YAPIYOR"

İtalyan lider Meloni, Başbakan Rama'ya defalarca ismiyle "Edi" diye seslenerek kendisini durdurmaya çalıştı. Meloni ise Rama'nın bu karşılamasını, "Kendisi bunu sadece benimle aynı boyda olmak için yapıyor" diye açıkladı.