Kaza, saat 04,00 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içinde yaklaşık 50 göçmenin bulunduğu TIR, yağmur nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada panikleyen TIR şoförü, TIR dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savurdu. Kimliği öğrenilemeyen TIR şoförü dorseyi bırakarak olay yerinden kaçarken, çok sayıda göçmen ise yaralı bir olarak bir petrole sığındı. Petrol çalışanları ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri dorsenin bulunduğu yerde ve petrolde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı göçmenlere müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çok sayıda göçmen en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipler, kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.