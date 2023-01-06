Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Arnavutköy'de patlayan trafoda çıkan yangın korkuttu

İstanbul Arnavutöy'de Aile Sağlığı Merkezi'nin yakınında bulunan trafoda patlama meydana geldi. Çevrede büyük paniğe yol açan patlama sonrası trafoda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binalara sıçramadan söndürüldü

Giriş: 06.01.2023 - 03:11 | Güncelleme: ABONE OL
Arnavutköy'de patlayan trafoda çıkan yangın korkuttu
Arnavutköy'de patlayan trafo alev alev yandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Arnavutköy'de Aile Sağlığı Merkezi'nin bitişiğindeki bir binanın girişinde bulunan trafoda meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın binanın tamamına sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

DHA'nın haberine göre; yangın, dün saat 23.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nin bitişiğindeki trafoda çıktı.

Trafoda meydana gelen patlamaların ardından çıkan yangın, Aile Sağlığı Merkezine sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın mahallede paniğe neden olurken, elektrik şirketi patlama yaşanan trafo ve çevresindeki tedbir aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü
15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
ABD Kongre Başkanı seçiminde çözümsüzlük sürüyor
ABD Kongre Başkanı seçiminde çözümsüzlük sürüyor
Çocuk istismarının önlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Çocuk istismarının önlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.