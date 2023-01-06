Arnavutköy'de patlayan trafo alev alev yandı

Arnavutköy'de Aile Sağlığı Merkezi'nin bitişiğindeki bir binanın girişinde bulunan trafoda meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın binanın tamamına sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

DHA'nın haberine göre; yangın, dün saat 23.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nin bitişiğindeki trafoda çıktı.

Trafoda meydana gelen patlamaların ardından çıkan yangın, Aile Sağlığı Merkezine sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın mahallede paniğe neden olurken, elektrik şirketi patlama yaşanan trafo ve çevresindeki tedbir aldı.