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Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından ülke genelinde yas ilan edildi. 11 ili vuran depremin sonrasında diziler, filmler ve programlar yayınlanmadı. Başrolünde Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Oya Okar ve Özgür Ozan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin haftalardır yayınlanmaması merak konusu oldu, gözler yeni bölüm tarihine çevrildi. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi hakkında merak edilenler...

Giriş: 24.02.2023 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Arka Sokaklar yeni bölüm haftalarda ekrana gelmiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Her hafta Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yayın tarihi merak konusu oldu. Oyuncu kadrosuve konusuyla dikkat çeken uzun soluklu dizinin ayladır yayınlanmaması çeşitli iddiaları gündeme getirdi. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

  • ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

    Son olarak 638. yeni bölümüyle yayınlanan Arka Sokaklar, 24 Şubat akşamı da yayınlanmayacak.

     

  • ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

    Arka Sokaklar'ın yapımcısı ve yönetmeni olan Türker İnanoğlu, kalça kemiği kırılması nedeniyle bir süredir ekrana gelmiyordu.

  • ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    En son 18 Kasım tarihinde 638. bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm yayın tarihi henüz belli olmadı. Türker İnanoğlu'nun oğlu olan İlker İnanoğlu geçtiğimiz günlerde diziye devame deceklerini açıkladı.

  • ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    18 Kasım 2002 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

    Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem’in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya’yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. 

    Ekip, onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır.

    Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe’nin başına çok büyük işler açacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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