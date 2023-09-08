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        Haberler Televizyon Arka Sokaklar'da Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar'da rol alan Zafer Ergin diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

        Arka Sokaklar'da Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar'da rol alan Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?

        Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar 640. bölüm ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 639. bölümün sonunda başından vurulmuş halde yerde yattığı görülen Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakterinin ölüp ölmeyeceği diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Arka Sokaklar'da Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar'da rol alan Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 19:01 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:01
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        • 1

          İlk bölümü ile 2006 yılında ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi, uzun bir aranın ardından 18. sezon ile devam ediyor. Yayınlandığı son bölümde Rıza Baba'nın cenaze töreni düzenlendiği dikkat çekerken, yaşanan bu gelişme Zafer Ergin diziden ayrıldı mı sorusunu gündeme getirdi. Peki, "Arka Sokaklar'da Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar'da rol alan Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          ARKA SOKAKLAR'DA RIZA BABA ÖLECEK Mİ?

          Rıza Baba'nın 639. bölümünde intihar ettiğinin görülmesinin ardından yeni bölüm fragmanında öldüğü ve cenazesinin kaldırıldığı görülüyor.

        • 3

          ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Arka Sokaklar Evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır.

          Sokaklarda hayat, iyiler için çok zor, kötüler içinse çok kolay hale gelmiştir. Uyuşturucu, yolsuzluk, silahlı şiddet, kentin göbeğinde düzensiz gettolar, irili ufaklı mafyalaşma ve hepsi bir yana, iyiden iyiye yerleşmiş ‘kural tanımazlık’ artık şehrin tüm damarlarına sızmıştır.

        • 4

          Daha düne kadar Rıza Baba’nın kullandığı odada şimdilerde, asayişten Ünal Başkomiser oturmaktadır. Ancak kendisi o koltuğu doldurabilecek nitelikte biri mi, bu oldukça şüphelidir. Diğer yandan Ünal’ın bir numarası genç komiser Kadir, kendince haklı sebeplerden ötürü Rıza’yı ve ekibi düşmanı bellemiştir. Aslında gözü pek, yiğit ve ‘doğru’ bir genç adamdır ancak, Ünal’ın aklına soktuğu yalanların etkisindedir. Rıza Baba ve ekibi, üzerlerindeki ölü toprağını silkeleyip, kendilerine oynanan oyunu bozmak için kolları sıvarlar. Ancak bu kez yol, her zamankinden çetindir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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