Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Arizona'da yaklaşık 4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu Montana'da ortaya çıktı

        Arizona'da yaklaşık 4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu Montana'da ortaya çıktı

        ABD'nin Arizona eyaletinde 14 yaşındayken ortadan kaybolan otizmli kız çocuğu, 4 yıl sonra Montana'da ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Glendale Polisi Sözcüsü Jose Santiago, düzenlediği basın toplantısında, 14 yaşındayken ortadan kaybolan Alicia Navarro'nun, Kanada sınırına 64 kilometre uzaklıktaki küçük bir kasabada polis merkezine giderek kendini tanıttığını açıkladı.

        Santiago, "Alicia Navarro tamamen güvende, sağlıklı ve mutlu." ifadesini kullanırken, Navarro'nun kimsenin kendisine zarar vermediğini ve tutsak olmadığını söylediğini aktardı.

        NAVARRO ANNESİYLE KAVUŞTU

        Öte yandan emniyet yetkilileri, Navarro'nun annesi ile kavuştuğunu ve yaşattıkları için annesinden özür dilediğini kaydetti.

        REKLAM

        Şu anda 18 yaşında olan ve yüksek işlevli otizm teşhisi konan Navarro, 15 Eylül 2019'da ortadan kaybolmuş, annesi kızının internet üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından kaçırılmış olabileceğini söylemişti.

        Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da dahil olduğu soruşturma kapsamında Navarro hakkında birçok ipucuna ulaşılmış ancak yeri tespit edilememişti.

        Alicia Navarro'nun ortaya çıktığı yer, kaybolduğu yer olan Arizona'dan yaklaşık 1600 kilometre uzakta bulunuyor.

        *Haberin görseli Assocaited Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        Habertürk Anasayfa