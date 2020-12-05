Taverna müziği denince akla gelen ilk isim olan Arif Susam İBO SHOW'un yeni bölüm konuğu oldu. Arif Susam'ın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. Arif Susam kimdir? Arif Susam nereli ve kaç yaşında? İşte Arif Susam şarkıları
ARİF SUSAM KİMDİR?
Arif Susam 1956'da Elazığ'da doğdu. Türk taverna müziği şarkıcısıdır. Ayrıca orkestra şefliği de yapmıştır. 8 yıl klasik batı müziği eğitimi almıştır. Bir ekol yarattığını düşünenler bulunur. Albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıttır ve canlı performans atmosferini yansıtır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlüdür. Emirgan Köşem Restaurant'ta 14 yıl aralıksız sahne almıştır.
İstanbul Konservatuvarı Klasik Batı müziği eğitimi almıştır. Askerliğini Yeniköy Orduevi'nde orkestra şefi olarak yapmıştır. 1982 yılında Tarabya'da sahne almaya başlamıştır. 1984'te ilk albümü olan Efsane Aşk'ı çıkarmıştır. Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçılarındandır. 1986 yılında çıkarmış olduğu Tavernada Yıldönümü adlı kaseti Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştır. O yıllara Arif Susam'ın altın yılları denilebilir.
Arif Susam Emirgan Köşem Bistro'da aralıksız 14 yıl sahne almıştır. 5 yıl kadar Kumkapı Kordon Restaurant'ta sahne almıştır.
ARİF SUSAM ŞARKILARI
Albümleri
Efsane Aşk (1984)
Kara Kara (1985)
Tavernada Yıldönümü (1986)
Kararsız Gönlüm (1987, 2002'de yeniden basıldı)
Kader Utansın (1988)
En Büyük Cimbom - Şampiyonluk Gecemiz (Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Yüktaşır'la birlikte) (1988)
O Kadın İçin (1988, 2002'de yeniden basıldı)
Hasreti Kutluyorum (1989, 2002'de yeniden basıldı)
Salimin Tavernasında Krallar El Ele (1989)
Evliler De Sevebilir - Hasret Olmasın (1990)
Beni Düşün (1991)
Sevenler İçin (1992)
Boncuk Gözlüm (1993)
Unutulmuyor (1994)
İşte Yeniden - Çılgınım (1996)
Sakın Unutma (1998)
Aşkımız Bitmesin (1999)
Ölümsüz Sevdim (2011)
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