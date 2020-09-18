Argan yağı, esansiyel yağ asitleri ve antioksidanlar (A vitamini, C vitamini, E vitamini, polifenoller, linoleik asit, omega-6 ve steroller dahil) bakımından zengindir. Argan yağı; çoğu zaman cilt için yaşlanma karşıtı bir yardımcı olarak pazarlanmaktadır. Ayrıca, argan yağı tüketiminin belirli sağlık koşullarına yardımcı olduğu söylenir.

Argan Yağının Faydaları Nelerdir?

Sedef Hastalığına, Egzamaya iyi gelir: Argan yağı; zarar görmüş saçları onarır, saç derisini besler ve saç uzamasını da hızlandırır. Egzama ve sedef hastalığının tedavisinde bile argan yağına başvurulur. Doğal argan yağı kullanılmalıdır. Kullanılan argan yağının saflık oranı etki etme gücüyle yakından bağlantılıdır. Saf olmayan ve işlenmiş argan yağı deriyle ya da saçla, içerisinde bulunan kimyasal eklentiler yüzünden yeterince temasa geçemez. Dolayısıyla bu durum argan yağının etkisini azaltıyor.

Argan yağı; zarar görmüş saçları onarır, saç derisini besler ve saç uzamasını da hızlandırır. Egzama ve sedef hastalığının tedavisinde bile argan yağına başvurulur. Doğal argan yağı kullanılmalıdır. Kullanılan argan yağının saflık oranı etki etme gücüyle yakından bağlantılıdır. Saf olmayan ve işlenmiş argan yağı deriyle ya da saçla, içerisinde bulunan kimyasal eklentiler yüzünden yeterince temasa geçemez. Dolayısıyla bu durum argan yağının etkisini azaltıyor. Argan Yağı Cildinizi Nemlendirir: Argan yağı, cilt üzerinde nemlendirici bir özelliğe sahiptir. 1-2 damla argan yağı cildinize ve boyun bölgenize uyguladığınız taktirde cildiniz nemlenecektir.

Argan yağı, cilt üzerinde nemlendirici bir özelliğe sahiptir. 1-2 damla argan yağı cildinize ve boyun bölgenize uyguladığınız taktirde cildiniz nemlenecektir. Yaşlanma Karşıtıdır: Cildi nemlendirmekle kalmayan argan yağı; içerdiği yüksek antioksidan sayesinde cildi yaşlılığa karşı da korumaktadır. Cildin daha yumuşak bir görüntü almasını sağlarken aynı zamanda canlı ve parlak bir cilt oluşmasını sağlamaktadır.

Cildi nemlendirmekle kalmayan argan yağı; içerdiği yüksek antioksidan sayesinde cildi yaşlılığa karşı da korumaktadır. Cildin daha yumuşak bir görüntü almasını sağlarken aynı zamanda canlı ve parlak bir cilt oluşmasını sağlamaktadır. Akne ve Sivilcelere de Etkilidir: Argan yağı; cilt sorunlarının başında gelen sivilce ve akne gibi problemlere karşı besleyici özelliğiyle dikkat çeker. Cilt üzerindeki fazla yağlanmayı dengeleyerek, akne, sivilce ve siyah nokta gibi problemlerin oluşumunu engeller.

Argan yağı; cilt sorunlarının başında gelen sivilce ve akne gibi problemlere karşı besleyici özelliğiyle dikkat çeker. Cilt üzerindeki fazla yağlanmayı dengeleyerek, akne, sivilce ve siyah nokta gibi problemlerin oluşumunu engeller. Saçları Canlandırır: Argan yağı; zengin içeriğiyle birden çok probleme şifa olmaktadır. Özellikle saç diplerine uygulandığında saç diplerini de nemlendirir. Böylece kuru saçlardan kaynaklanan kepek sorunları ortadan kalkar ve saç hücrelerini onarır. Böylece sağlıklı saçlara kavuşmuş olursunuz.

Argan yağı; zengin içeriğiyle birden çok probleme şifa olmaktadır. Özellikle saç diplerine uygulandığında saç diplerini de nemlendirir. Böylece kuru saçlardan kaynaklanan kepek sorunları ortadan kalkar ve saç hücrelerini onarır. Böylece sağlıklı saçlara kavuşmuş olursunuz. Kalp ve Damar sağlığı için Faydalıdır: Argan yağı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalar, argan yağının yapısındaki doymamış yağ asitlerinin kolesterolü düzenlemeye ve yüksek tansiyona iyi geldiğini saptamıştır.

Argan yağı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalar, argan yağının yapısındaki doymamış yağ asitlerinin kolesterolü düzenlemeye ve yüksek tansiyona iyi geldiğini saptamıştır. Çatlayan Dudaklara İyi Gelir: Özellikle kış aylarında yaşanılan dudak çatlakları için argan yağı oldukça doğru bir seçim olacaktır. Dudakları yumuşak ve pürüzsüz bir hale getirerek bu çatlakların önüne geçer.

Özellikle kış aylarında yaşanılan dudak çatlakları için argan yağı oldukça doğru bir seçim olacaktır. Dudakları yumuşak ve pürüzsüz bir hale getirerek bu çatlakların önüne geçer. Tırnak Bakımına: Argan yağı; tırnak bakımı içinde sıklıkla kullanılmaktadır. Tırnak eti problemlerini gidermek için birkaç damla argan yağını tırnak ve tırnak etlerine masaj yaparak uygulayınız. Tırnak etleri problemlerini gidermek, soyulma ve kavlamalara dur demek için oldukça faydalı olacaktır. Elinize bir eldiven takıp 10 dakika boyu bekletmek argan yağının emilimi için daha iyi olur.

Argan Yağının Diğer Faydaları Nelerdir?

Argan Yağının faydalarını kısaca sıralarsak;

Yüksek oranda E vitamini içerir.

Tüm cilt tipleri için kullanılabilmesinin yanında, özellikle kırışıklıkları önlemesi, yaşlanmayı geciktirmesi ve cilde tazelik kazandırması gibi faydaları

Karaciğeri korur.

Kolesterolü düşürücü, dengeleyici özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde kalp sağlığını da korur. Kolesterolün sebep olabileceği kalp krizi ve felç geçirme risklerini düşürür.

Antioksidan özelliği yüksek bir yağdır. İçeriğindeki antioksidan maddeler sayesinde kanser oluşumuna ya da hücrelerin yapısının bozulmasına neden olan maddelerin varlığını engeller. Özellikle prostat kanseri ve mesane kanserine sebep olan tümörlerin büyümesini engellemeye yardım eder.

Sindirim sistemini rahatlatır.

Özellikle sıkı görünümlü bir cilde sahip olmak her bayanın istediği bir şeydir. Argan yağı sayesinde cildiniz uzun yıllar yaşlanmadan genç bir görünüme sahip olabilir. Argan yağı cildi nemlendiren, cilt kuruluğunu gideren, ciltteki tahrişleri en aza indiren doğal bir yağdır.

Sadece cilt bakımı değil aynı zamanda saç bakımı da sağlayan argan yağı, saçları besleyerek saçlarda kırık oluşumunu önler.

Sivilce lekeleri birçok kişinin istemediği lekelerdir. Argan yağının faydalarından biriyse, sivilceleri tedavi ederek akne oluşumunu engellemesidir. Cildinizdeki sivilcelerden artık yakınmayın. Çünkü bu şifalı yağ sayesinde sivilcelerden kurtulabilirsiniz.

Dudak çatlaklarına iyi gelir. Ciltte oluşan diğer çatlakların da geçmesine yardım eder.

Selülitlerden kimse hoşlanmaz. Özellikle kilo aldıktan ya da doğum yaptıktan sonra selülitler çıkar. Bu şifalı yağ ile selülitlere masaj yapılabilir ve selülitlerden kurtulabilirsiniz.

Siyah noktalardan kurtulmaya yardım eder. Birçok genç kız yüzündeki siyah noktalar için farklı yöntemler dener. Argan yağı ile siyah noktalardan kurtulmak ve temiz bir cilde kavuşmak mümkündür.

Ayrıca yaz aylarında argan yağı kullanmanızı özellikle tavsiye ediyoruz. Argan yağının faydaları sayesinde güneşin zararlı ışınlarından korunacak ve bu zararlı ışınların cildinize etki etmesini engellemiş olacaksınız.

Hamile bayanlar ile bacaklarında çatlakları, çatlak oluşumu görülen bayanların tercihi de argan yağıdır. Bu yağı kullanarak hamilelik sonrası çatlaklardan kurtulacak, bacaklarınızın eski görünümüne kavuşmasını sağlayacaksınız.

El, yüz, bacak bakımı kısacası tüm cilt bakımınız için argan yağını kullanmanız mümkündür.

Ayrıca tırnaklarınız ve saçlarınızın da yenilenmesi ve muhteşem bir görüntü kazanması için de tercih edebilirsiniz.