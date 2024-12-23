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        Haberler Bilgi Magazin Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef'in konuğu Şef Aret Sahakyan nerelerde çalıştı?

        Şef Aret Sahakyan MasterChef'e konuk oluyor: Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında, nereli?

        MasterChef Türkiye'de adım adım finale gidiliyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'in bu akşamki konuğu Şef Aret Sahakyan oluyor. Somer Şef tarafından 'Şeflerin şefi' olarak tanıtılan Aret Sahakyan'ın hayatı ve kariyeri programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Masterchef'in konuğu Şef Aret Sahakyan hayatına dair bilinmeyenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 21:34 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:32
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        • 1

          MasterChef yeni bölümünde Şef Aret Sahakyan'ı ağırlıyor. Aret Sahakyan mutfağa ve mesleğe dair bildiklerini yarışmacılara aktaracak. Şef Aret Sahakyan, yarışmacılardan "İç pilavlı, kabak çiçekli ıstakoz" yapmalarını istedi. Peki, Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef'in konuğu Şef Aret Sahakyan nerelerde çalıştı? İşte detaylar...

        • 2

          ARET SAHAKYAN KİMDİR?

          Aret Sahakyan 1977 yılında liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Amerika’ya gitti. Washington’da işletme okuduğu esnada İstanbul’dan gelen Sahir Erozan’la tanıştı. Aret, okul bittikten sonra babasının restoranı olan İtalyan bir kızla evlenir ve orada çalışma hayatına adım atar. İlk olarak çırak olarak başladığı bu yolculukta Usta unvanını alır.

        • 3

          Sahir Erozan’ın teklifiyle iki yıl kadar Cities’de çalıştı. Daha sonra Culinary Instutete of America’da kurslara katıldı. Ardından Francesco Ricchi, Jean- Louis Palladin gibi Michelin yıldızlı şeflerle beraber çalışma şansı yakaladı. Aret Sahakyan’ın şu an Maça Kızı adlı restoranda Exc.Chef olarak görevini sürdürüyor.

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