ARET SAHAKYAN KİMDİR?

Aret Sahakyan 1977 yılında liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Amerika’ya gitti. Washington’da işletme okuduğu esnada İstanbul’dan gelen Sahir Erozan’la tanıştı. Aret, okul bittikten sonra babasının restoranı olan İtalyan bir kızla evlenir ve orada çalışma hayatına adım atar. İlk olarak çırak olarak başladığı bu yolculukta Usta unvanını alır.