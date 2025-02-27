Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim Ardan Özmenoğlu’ndan 'İlklerin İzinde'

        Ardan Özmenoğlu’ndan 'İlklerin İzinde'

        Sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun 'İlklerin İzinde' isimli solo sergisi 7- 14 Mart tarihlerinde Sofya Vivacom Arthall sanat galerisinde gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardan Özmenoğlu'ndan 'İlklerin İzinde'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da gerçekleşen ilk solo sergisinde sanat severlerle buluşacak olan Ardan Özmenoğlu, tarih boyunca pek çok zorlukla karşılaşmalarına rağmen sanatta var olma mücadelesi vermiş Mihri Müşfik, Hale Asaf, Fahrelnisa Zeid, Aliye Berger, Sabiha Bengütaş gibi kadın sanatçıların kendi dönemlerinde ürettikleri eserlerini yorumluyor.

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen “İlklerin İzinde” isimli sergi, Ardan Özmenoğlu’nun post-it notları ipekbaskı tekniğiyle birlikte kullandığı eserlerinin yanı sıra cam heykellerden oluşan kapsamlı bir seçki sunuyor.

        Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e uzanan süreçte kadın sanatçılar, geleneksel normlara meydan okuyarak akademik sanat eğitimi almış, eserlerini sergilemiş ve sanatın farklı alanlarında üretimler yaparak sanat tarihinde iz bırakmışlardır. Türk sanatının öncü kadın ressamları, heykeltıraşları ve seramik sanatçılarının yapıtlarını yorumlayarak bir araya getiren Özmenoğlu, bu sanatçıların sanata kattığı değeri görünür kılmayı amaçlıyor.

        Sergi 7- 14 Mart tarihlerinde Sofya Vivacom Arthall sanat galerisinde gerçekleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sergi
        #resim
        #post-it
        #Anna Laudel
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Habertürk Anasayfa