Aramızdaki Sözler filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Aramızdaki Sözler filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİ KONUSU

Ben Bass ve Alex Martin aynı uçakta yolculuk yapan iki yabancıdır. İçinde bulundukları uçak trajik bir şekilde kaza yapar. Ben ve Alex kazadan yaralı olarak çıkmayı başarmışlardır. Merkezde uzak karlı kaplı bir dağda mahsur kalan ikili uzun süre kendilerine yardım edilmesini bekler. Fakat yardım gelmeyince yüzlerce kilometrelik vahşi doğada korkunç bir yolculuğa çıkmak zorunda kalırlar. Ben ve Alex hayatta kalabilmek için birbirlerine güvenmek zorundadır. Hany Abu-Assad’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Kate Winslet ve Idris Elba paylaşıyor.

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİ OYUNCULARI

Kate Winslet - Alex Martin

Idris Elba - Ben Bass

Beau Bridges - Walter

Dermot Mulroney - Mark