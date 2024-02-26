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        Haberler Gündem AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri

        AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi MEB 2024 AÖL sınav tarihleri takvimi

        Açık Öğretim Lisesi öğrencilerini yakından ilgilendiren AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri sonrası MEB ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. ve 3. dönem sınavları gerçekleşecek. Sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulacak. Her bir ders için 20 soru yöneltilecek ve 25 dakika süre verilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta ve ayın kaçında? İşte 2024 MEB AÖL sınav tarihleri takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:38
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        • 1

          AÖL sınav tarihleri için araştırmalar sürüyor. Lise eğitimine dışardan devam eden öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL sınavları üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Peki AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? 2024 MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri

        • 2

          AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

          MEB'in yayımladığı takvime göre AÖL sınavları:

          • Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
          • Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
          • Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da olacak.
        • 3

          MEB 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

          lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2 Haziran 2024

          Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (LGS) 2 Haziran 2024

          Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı 16-17 Mart 2024 2023-2024 AÖO/2

          Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖO/3 e-Sınav Temmuz 2024

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ

          Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sınav giriş belgelerini elde edecek.

        • 4

          AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

          17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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