AÖL sınav tarihleri için araştırmalar sürüyor. Lise eğitimine dışardan devam eden öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL sınavları üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Peki AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? 2024 MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri