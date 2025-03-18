AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı

AÖL GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Açık lise sınav giriş belgesi bugünden (14 Mart 2025) tarihinden itibaren erişime açıldı. Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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