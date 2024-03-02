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        Haberler Gündem AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 MEB AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimi

        AÖL sınavları ne zaman? 2024 MEB AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimi

        Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde olan AÖL sınav tarihleri belli oldu. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışardan okumak zorunda kalan öğrenciler açık lise sınav tarihleri araştırması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınav 3 oturumda düzenlenecek. AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sınav tarihine kısa sürede açıklanacak. Peki AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2024 MEB AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:12
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        • 1

          AÖL sınav tarihleri MEB tarafından duyuruldu. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemini tamamlayamayanlar AÖL sınavlarına giremeyecek. Birinci dönem sınavları sonrası gözler açık lise ikinci dönem sınavlarına çevrildi. Peki AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, online mı olacak? İşte, 2024 MEB AÖL sınav tarihleri

        • 2

          AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

          MEB'in yayımladığı takvime göre AÖL sınavları:

          Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

          Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da olacak.

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ

          Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sınav giriş belgelerini elde edecek.

        • 3

          AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

          17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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