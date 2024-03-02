AÖL sınav tarihleri MEB tarafından duyuruldu. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemini tamamlayamayanlar AÖL sınavlarına giremeyecek. Birinci dönem sınavları sonrası gözler açık lise ikinci dönem sınavlarına çevrildi. Peki AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, online mı olacak? İşte, 2024 MEB AÖL sınav tarihleri