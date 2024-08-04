AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: MEB ile 3. Dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ağustos ayına girilmesiyle beraber gözler AÖL 3. dönem sınav sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. 3 oturumda düzenlenen sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuç bilgisine AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden erişebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB ile 2024 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024…
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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. 20-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar MEB tarafından ilan edilecek. Bu noktada açık lise öğrencilerinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEB ile 2024 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı…
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3. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.
Ağustos ayına girilmesiyle beraber gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi.
Ancak henüz AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklanmadı.
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AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3. dönem AÖL sınav sonuçları, 14 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek.
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AÖL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sonuçlar, Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi olan "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.
Öğrenciler Açık Lise sınav sonuçlarını öğrenci numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.
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AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
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Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.
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AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması ;5 dönem uygulaması 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan öğrenciler için kaldırılmış olup, 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan tüm öğrenciler 8 dönem şartına tabidirler.)
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
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