AÖL (Açık Lise) yeni dönem kayıt tarihlerine dair gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e çevrilmiş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında Açık Lise'den eğitimlerine devam eden öğrenciler için 2023-2024 AÖL kayıt tarihleri ve kayıtların nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri derledik!