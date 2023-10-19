Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL ek sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mezuniyet için gerekli olan krediyi sağlayamayan öğrenciler 7 Ekim ile 9 Ekim günleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Adaylar AÖL ek sınav sonuçlarını aol.meb.gov.tr internet sitesi veya AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı...