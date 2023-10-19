AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Lise ek sınav AÖK sonuçları için gözler MEB'e çevrildi. Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 7-8-9 Ekim günlerinde gerçekleştirildi. AÖL ek sınav sonuçları, aol.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023 AÖL 4. dönem sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL ek sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mezuniyet için gerekli olan krediyi sağlayamayan öğrenciler 7 Ekim ile 9 Ekim günleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Adaylar AÖL ek sınav sonuçlarını aol.meb.gov.tr internet sitesi veya AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı...
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AÖL EK SINAVLAR TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi ek sınavları tamamlandı.
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SINAV ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınava katılım sağladı.
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AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.