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Latin Grammy ödülü sahibi, günümüzün en büyük harmonika sanatçılarından Antonio Serrano, 'Flamenco Messengers' (Flamenko Habercileri) projesinin dünya prömiyeri ile 1 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda! Flamenkonun unutulmaz ismi Paco de Lucia ile 10 yıl birlikte çalışan Antonio Serrano caz, flamenko ve klasik müzik tutkunlarını 'Flamenco Messengers' da bir araya getiriyor.

Chopin’in Romantizmi, The Beatles’ın Efsanevi Melodileri

Flamenco Messengers, flamenko ve cazın geleneksel dokularını, Paco de Lucía ve Carles Benavent gibi füzyonun öncü isimlerinin eserleriyle birleştirerek, müziğin evrensel dilinde yeni bir sayfa açıyor. Chopin’in romantizmi ve The Beatles’ın efsanevi melodileri, Serrano’nun düzenlemeleriyle flamenko ve cazın modern yorumları arasında köprü kuruyor.

Antonio Serrano, yeni projesinin dünya prömiyerinde; Jose Manuel Ruiz Motos’un (Bandolero) dinamik perküsyonu, Roger Mas Giménez’in sofistike piyano dokunuşları, Miquel Alvarez Ramos’un derin kontrbas tonları, Francisco Soler Ferrandiz’in güçlü trombon performansı ve Santiago de la Rubia Martínez’in etkileyici tenor saksafon soloları ile İstanbullulara unutulmaz bir müzikal deneyim sunmaya hazırlanıyor.

13 Yaşında Sahnelerde

Madrid, 1974 doğumlu Antonio Serrano müziğe erken yaşlarda, babasından aldığı harmonika ve müzik teorisi eğitimiyle adım attı. Alicante ve Madrid konservatuvarlarında piyano ve keman dallarında eğitimine devam eden Serrano, harmonika eğitimini ise dünya çapında tanınan ustası Larry Adler ile Londra'da tamamladı.

Serrano'nun teknik yeteneği, 13 yaşındayken Paris'te Birleşmiş Milletler için düzenlenen bir konserde Larry Adler ile düet yapmasına olanak sağladı. Adler, Serrano'nun mentoru olarak onunla birçok kez sahneyi paylaştı. Serrano 18 yaşında, Belçika'da Malcolm Arnold'un Opus 46 Konçertosu'nu Adler için harmonika ve orkestra ile seslendirdi.

Solo kariyeri boyunca Serrano, Belçika, Köln, Heidelberg, Kiel ve İstanbul gibi birçok şehrin senfoni orkestralarıyla iş birliği yaptı.

Serrano'nun dikkat çekici kayıtları arasında "En el Central" (1999), "Armonitango" (2007) ve "Harmonious" (2012) yer alır. Kromatik harmonikanın teknik sınırlarını zorlayan kişisel ve otobiyografik bir çalışma olan “Harmonious", Serrano'yu enstrümanında dünya çapında bir referans noktası haline getirdi.

2017'de Toots Thielemans'a saygı niteliğinde hazırladığı çalışmalar, onun dünyadaki önemli festivallerin aranan ismi olmasını sağladı. Bu çalışmalar "Tootsology" adlı albüme ilham kaynağı oldu.

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“İspanyol müziğinin büyük dehalarından”

2018'de klasik müziğe yeniden yönelen Serrano, İspanyol ve Arjantin klasiklerinden esinlenerek hazırladığı harmonika ve piyano düetlerini içeren albüm kaydetti. Falla, Sarasate, Granados, Piazzolla ve Guastavino gibi bestecilerin eserlerini barındıran albüm eleştirmenlerden tam not aldı.

Sanatçı 2020'de, "Antonio Serrano ile Harmonika Çalmayı Öğrenin" adlı bir kitap yayımladı.

2021’de "Bach & 'Bach'" projesinin prömiyerini yaptı ve müzik eleştirmenleri onu “İspanyol müziğinin büyük dehalarından” biri olarak ilan etti.

Temmuz 2021'de, "Clazzical" adlı eserini Madrid'de prömiyer yaparak klasik müziğin büyük melodileri ile cazın cesur harmonilerini birleştirdi.

Amerika’dan Sudan’a, Almanya’dan Tayvan’a Müzik Öğretiyor

Serrano, aynı zamanda çeşitli Avrupa konservatuvarlarında müzikal improvisasyon kursları veriyor ve Berklee College of Music'te Flamenko kurslarına liderlik ediyor. Ayrıca, Khartoum Üniversitesi'nde (Sudan) dersler vererek uluslararası bir eğitimci olarak tecrübesini geniş bir coğrafyaya yayıyor.

Dünya çapında düzenlenen birçok harmonika yarışmasında jüri üyesi olarak görev alan Serrano, aynı zamanda Almanya, Tayvan, Güney Kore ve Hong Kong'da düzenlenen yarışmalarda ustalık sınıfları düzenleyerek bilgi ve tecrübesini genç müzisyenlerle paylaşıyor.

Konser biletleri CRR gişesi ve Biletix’te satışta...