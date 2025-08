Anthony Hopkins'ten Kim Kardashian'a 'Hannibal Lecter' göndermesi

İki Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins, Kim Kardashian'ın çıkardığı yeni yüz şekillendirme maskesini takarak 'Hannibal Lecter' karakterini canlandırdığı sosyal medya mesajıyla gündemde.

Anthony Hopkins, 1991'de kendisine 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandıran 'Kuzuların Sessizliği' (The Silence of the Lambs) filmindeki rolünü, yeniden canlandırarak Kardashian'a esprili bir mesaj gönderdi.

Filmde insan eti yiyen seri katil 'Hannibal Lecter' karakterinin ısırmasını önleyen maskesi vardı. 87 yaşındaki Galli oyuncu Hopkins; çenesini, boynunu ve kulaklarını kapatan maskeyle kameraya bakarak; "Merhaba Kim, kendimi şimdiden 10 yaş gençleşmiş gibi hissediyorum" dedi. Filme saygı duruşunda bulunan Hopkins, Kardashian'ı açıklama kısmına etiketleyerek, "Teşekkür ederim Kim. Akşam yemeğine gelmekten çekinme" diye yazdı.

Anthony Hopkins, 'Kuzuların Sessizliği'nde yamyam seri katil Dr. Hannibal Lecter rolüne hayat verdi

Sinema tarihinin en beğenilen gerilim filmlerinden 'Kuzuların Sessizliği'nde Hopkins, FBI stajyeri Clarice Starling'i canlandıran Jodie Foster ile başrolleri paylaşmıştı. Filmde; "Bir nüfus sayımı görevlisi bir keresinde beni test etmeye çalıştı. Karaciğerini biraz bakla ve güzel bir Chianti ile yedim" diyen 'Hannibal', filmin sonunda 'Starling'e tekrar eski bir dostunu akşam yemeğinde ağırlayacağını söylüyordu.

Anthony Hopkins'in yamyam karakteri göndermeli sosyal medya mesajı büyük ilgi gördü. Oyuncunun mizah yeteneği hakkında övgü dolu mesajlar yağdı. Kim Kardashian'ın Anthony Hopkins paylaşımı Paylaşım, Kim Kardashian'ın da dikkatini çekti. Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kardashian, Anthony Hopkins'in gönderisini Instagram hikâyelerinde paylaşarak "Çığlık atıyorum" mesajını yazdı.