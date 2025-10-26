Habertürk
        Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU

        Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir konuk olduğu Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 22 ve 88. dakikada Shomurodov, 45+4 ve 53. dakikada Nuno Da Costa attı. Antalyaspor'da Doğukan Sinik 44. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 10'a çıkardı, Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.

        Giriş: 26.10.2025 - 16:31 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:31
        Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

        Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 4-0'lık skorla kazandı.

        Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri dakika 22 ve 88. dakikalarda Eldor Shomurodov ile dakika 45+4 ve 53. dakikalarda Nuno da Costa kaydetti.

        Antalyaspor'da Doğukan Sinik, 29 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırımızı kartla oyun dışı kaldı.

        Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir, 5 maç sonra galibiyet hasretine son vererek puanını 10'a yükseltti.

        Öte yandan Antalyaspor ise 10 puanda kaldı ve galibiyet özlemi 5 maça çıktı.

        Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.

