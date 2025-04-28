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        Haberler Gündem Antalya’da aracın çarptığı bisiklet sürücüsü Saim Tatlıcılar hayatını kaybetti

        Antalya’da aracın çarptığı bisiklet sürücüsü Saim Tatlıcılar hayatını kaybetti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen bisiklet kampında, Bursa bölgesinden milli hakem ve sporcu Saim Tatlıcılar, grup sürüşü sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tatlıcılar'ın cenazesi işlemlerin ardından Bursa'ya gönderilecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.04.2025 - 19:44 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:44
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        Bisiklet camiasının acı kaybı
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        Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, D-400 karayolunda meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, Samet K. (37) idaresindeki 33 DDB 46 plakalı araç, Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeyken Gündoğdu Turizm yolunda bisikletiyle seyir halinde olan Saim Tatlıcılar’a (87) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Tatlıcılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Side Anadolu Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tatlıcılar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Manavgat Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda sürücü Samet K. gözaltına alındı. Tatlıcıların cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya götürülecek.

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        #saim tatlıcılar
        #bisiklet
        #haberler
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