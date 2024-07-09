Karı koca 100 metrelik uçurumdan düştü!
Antalya'da, 100 metrelik uçurumdan aşağı uçan hafif ticari araçta bulunan Ramazan ve Emine Acar çifti hayatını kaybetti. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle ekipler yaşlı çiftin cenazelerini hazırlanan düzenekle çıkartabildi
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası yürekleri kavurdu.
AİLE YAKINLARI 112'Yİ ARADI
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir süredir Ramazan ve Emine Acar çiftine ulaşamadıklarını belirten yakınlarının hayatlarından endişe duyduklarını belirtmeleri üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
HAFİF TİCARİ ARAÇ UÇURUMDA BULUNDU
İHA'da yer alan habere göre köylülerin de katıldığı arama çalışması sonucu Ramazan Acar'ın kullandığı hafif ticari araç Gebece-Mahrumçalı yolu üzerinde eski değirmen mevkiinde uçurumda bulundu.
OLAY YERİNE GÜÇLÜKLE ULAŞILDI
Acar'ın kullandığı aracın yaklaşık 100 metrelik sarp kayalıkların bulunduğu uçuruma düştüğünü belirleyen köylüler ve jandarma ekipleri araca güçlükle ulaştı.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETMİŞ
Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Ramazan Acar ve eşi Emine Acar'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Olay Yeri İnceleme, Trafik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.
"BU YOLDA HER YIL 3-5 ÖLÜMLÜ KAZA OLUYOR"
Aracın uçtuğu yerin sarp kayalık olması nedeniyle aracın bulunduğu yere güçlükle ulaşan itfaiye, jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından hazırlanan düzenekle yaşlı çiftin cansız bedenleri kayalıklardan yola çıkarıldı.
Bu yoldan köylülerinin yaylalara, Mahrumçalı Mahallesi'ne gittiklerini belirten Gebece Muhtarı Hasan Topaca, "Bu yolda her yıl 3-5 tane ölümlü kaza yaşanmakta. Bugün de 2 büyüğümüzü kaybettik. Bu kazalar son bulsun, başka canlar yanmasın istiyoruz. Acilen bu yolun uçurum tarafına korkuluk yapılmalıdır" diye konuştu.