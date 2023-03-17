Annesine işkence eden babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu

DHA'da yer alan habere göre duruşma sonrası konuşan Songül Çapan, eşi Yusuf Cemal Sezgin'in 22 yıl boyunca işkencesine maruz kaldıklarını belirterek, "63 tane suç dosyası olan bu adam yaşıyor olsaydı bir suç makinesi gibi ortalıklarda gezinmeye devam edecekti. Benim çocuğum kendi ailesinin, eşinin, evladının, annesinin hayatını kurtardı. Oğlumun yapabilecek başka hiç bir şeyi kalmamıştı" dedi.

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan anne Songül Çapan, 22 yıl boyunca işkenceye maruz kaldıklarını söyledi. Çapan, "Son 2,5 yıldır oğlum içeride olmasına rağmen bir huzur var içimde. Hani derler ya tabutla giden gelmez kelepçe ile giden gelir diye. Ben de oğlumu hep tabutla gidecek diye düşünerek hayatımı geçirdim. 63 tane suç dosyası olan bu adam yaşıyor olsaydı bir suç makinesi gibi ortalıklarda gezinmeye devam edecekti. Benim çocuğum kendi ailesinin, eşinin, evladının, annesinin hayatını kurtardı. Onun zarar verdiği bütün insanlar, dava dosyalarında bu kişinin öldüğünü gördüler ve ellerini açıp Allah'a şükrettiler. Verilen karara itiraz edeceğiz."

Yusuf Cemal Sezgin

"Bir üst mahkemeye gideceğiz. Ben nefesim yettiği sürece oğlumun arkasındayım. Benim oğluma o adamın soy ismi verilemez. Oğlum öyle bir adamın asla nüfusunu taşıyamaz. Ben o adamın eline düştükten sonra çocuklarımı yaşatabilmek için yaşadım. Nefes alıyor yâda almıyor olmam çok önemli değildi. Benim oğlum evladından 2,5 yıldır ayrı. Çocuğu 1,5 yaşındayken içeriye girmişti şu an 4 yaşında. O adam benim oğlumu çocuğuyla, eşiyle, benimle tehdit etti. Oğlumun yapabilecek başka hiç bir şeyi kalmamıştı. Bunu can havliyle yaptı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Haydar Mert Kaymaz'ın hakkında 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bahçelievler'de 13 Ekim 2020'de 43 yaşındaki maktul Yusuf Cemal Sezgin'i silahla öldüren sanık Haydar Mert Kaymaz'ın, biyolojik oğlu olduğu ancak, nüfus kaydında babası olarak gözükmediği anlatılan iddianamede, nüfus kaydının annesi üzerinde olduğu belirtildi. İddianamede, maktulün sanığı kendi nüfusuna kayıt ettirmediği gibi, doğduğu günden olay tarihine kadar maddi ve manevi hiçbir şekilde babalık görevini yerine getirmediğine de vurgu yapıldı.

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in soruşturma kapsamında kanaat oluşturması açısından sabıka kaydına bakıldığına yer verilen iddianamede, kayıtların iki sayfa olduğu vurgulandı. Maktulün cezaevi dışında olduğu süre içerisinde sanığın annesine yönelik pek çok kez şiddet uyguladığı, çoğu kez eziyet boyutlarına vardığı kaydedildi.