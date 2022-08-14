Yarı çıplak bir halde UFO bekledi 0:00 / 0:00

Anne Heche, bağlı olduğu yaşam destek ünitesinin kapatılmasıyla 53 yaşında hayatını kaybetti. Heche, Hollywood'un en üretken isimlerinden biri olarak geride oyunculuk yaptığı, yönettiği, senaryosunu yazdığı ve yapımcısı olduğu birçok yapım bıraktı. Anne Heche, başarılı kariyerinin tersine travmatik ve dramatik bir özel hayata sahipti

Dörtte bir İsviçre - Alman, sekizde bir Norveç kökenli.

1998’de dünyanın en güzel 50 kadını listesinde yer aldı.

Oyunculuk, senaristlik, yönetmenlik ve yapımcılık dalındaki çalışmalarıyla Hollywood'un en üretken isimleri arasındaydı.

Anne Heche…

Hafta içinde Los Angeles’ta otomobiliyle kaza yaparak ağır yaralanan Anne Heche, anoksik beyin hasarına maruz kalarak komaya girdi. Ailesi, yaptığı açıklamada Heche’in hayatta kalmasının beklenmediğini dile getirdi.

Anne Heche, organlarının bağış yapılıp yapılmamasının kontrol edilmesi için bağlandığı yaşam destek ünitesinin dün kapatılmasıyla 53 yaşında hayata veda etti.

Anne Heche’in kariyer başlangıcı 1985’te lisedeyken ‘As the World Turns’ adlı pembe diziden oyunculuk teklifi almasıyla gerçekleşti. Heche, lise öğrencisi olduğu için oyunculuğa başlamanın erken olduğunu düşünerek teklifi kabul etmedi. 1987’de mezun olduktan sonra ‘As The World Turns’ten gelen yeni teklifle kariyerine başladı. Bu dizideki rolüyle de 1991’de Emmy Ödülü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

İlk sinema filmi çalışması olan 1993 yapımı ‘Hayaletlerin Pusu’, çocuklarından birinin kaybıyla aile içinde yaşanan dramı konu edinmesiyle adeta Anne Heche’in hayatından kesitler sundu.

1990’lı yıllarda gerek TV gerekse sinema çalışmalarıyla yıldızı parlayan Anne Heche, bu dönemde ‘Tuzak’, ‘Köstebek’, ‘Başkanın Adamları’, ‘6 Gün 7 Gece’, ‘Ne Yaptığını Biliyorum’, ‘Cennete Dönüş’ ve ‘Sapık’ gibi önemli filmlerde rol aldı.

Anne Heche, 1997 yapımı 'Başkanın Adamları'nda başrolü Robert De Niro ve Dustin Hoffman ile paylaştı.

Anne Heche, 7 kişilik ailenin 5’inci kaybı.

Heche Ailesi, Anne Heche’in de kaybıyla bugünlerde dramatik anlamda Kennedy Ailesi ile kıyaslanmaya başlandı.

Anne Heche’in ailesinde yaşanan kayıplar şöyle;

Ablası Cynthia Heche; 1961’de 3 aylıkken hayatını kaybetti.

Babası Donald Joe Heche; ABD’de AIDS teşhisi konulan ilk kişilerdendi. 1983’te AIDS’ten öldüğünde Anne Heche henüz 14 yaşındaydı.

Ağabeyi Nathan Bradle Heche; 1983’te 18 yaşındayken babasını kaybettikten 3 ay sonra geçirdiği trafik kazasında öldü.

Ablası Susan Bergman; 2006’da beyin kanseri nedeniyle vefat etti.

Anne Heche - Harrison Ford (Altı Gün Yedi Gece / 1998) Anne Heche - Thomas Jane (Kaybolan / 2020) Anne Heche - Major Dodge - Cassie Self (Wildfire / 2022) My Friend Dahmer (2017) The Brave (2017) Anne Heche - Keoikantse Motsepe (Dancing with the Stars / 2005) Anne Heche - Johnny Depp (Köstebek / 1997) Ne Yaptığını Biliyorum (2009) Anne Heche - Tommy Lee Jones (Volcano / 1997) Prozac Nation (2001) Anne Heche - Viggo Mortensen (Sapık / 1998) Anne Heche - Ed Helms (Çılgın Bir Hafta Sonu / 2011) Anne Heche - Ed Helms (Çılgın Bir Hafta Sonu / 2011)

Anne Heche’in annesi Nancy Heche ile babası Donald Joe Heche lisede tanışıp evlendi. Köktendinci bir kilisenin üyeleri olan Heche Ailesi, uzun süre Amiş yerleşim bölgesinde yaşadı.

Nancy Heche, eşi Donald Joe Heche'in eşcinsel olduğunu AIDS teşhisi konduğu zaman öğrendi.

Eşinin kaybından 14 yıl sonra kızı Anne Heche’in de eşcinsel olduğunu ünlü televizyon programcısı Ellen DeGeneres ile ilişki yaşadığını açıklamasıyla öğrenen Nancy Heche, kızının cinsel eğilimi hakkında “söylenmemiş bir yemine ihanet gibi” açıklaması yaparken eşcinsellerin heteroseksüel insanlara dönüşmesi için çaba harcayan ‘eşcinsel dönüştürme aktivizmi’ne katıldı. Bu konuda iki kitap yazan ve birçok panelde konuşmacı olarak yer alan Nancy Heche, kürsüye her çıktığında eşcinselliğin büyük bir günah olduğunu söyledi.

Ellen DeGeneres

Anne Heche, annesinin eşcinselleri dönüştürme çabasına karşılık olarak şunları söyledi; "Annemin çok trajik bir hayatı oldu. Beş çocuğundan üçü ve kocası öldü. Eşcinsel insanları heteroseksüel insanlara dönüştürmeye çalışması bence, gerçeğin acısını dışarıda tutmanın bir yolu."

Babası hakkındaki düşünceleri ise şöyleydi; “Sanırım babam seks bağımlısıydı. Sanırım herkesi cinsel bir varlık olarak görüyordu.”

Anne Heche, hakkında bu şekilde düşüncelere sahip olduğu hatta tacizine uğradığı babasını affetmişti. Yıllar sonra taciz olayını annesine açıp rahatlamak istedi. Kendisini iyileştirmek için çaba sarf ederken annesinin olanları hiçbir şekilde kabul etmemesiyle ruhundaki yaralar daha da derinleşti. Kendini iyileştirmek için en yakınlarından bile destek görememesi Anne Heche’i her geçen gün daha da ruhsal bir girdaba sürükledi. Oysa tek istediği ailesinin desteğini görmekti.

Girdabın içinde ikiye bölünen kişiliğinin diğerinde kendine hayali bir dünya kurdu. O dünyadaki adının ise ‘Celestia’ olmasına karar verdi.

Başka bir gezegenden geldiğini ve gaipten sesler duyduğunu iddia edince psikolojik tedavi görmeye başladı.

Anne Heche ile 1997 - 2000 arasında ilişki yaşadığı Ellen DeGeneres, eşcinsel evliliklerin yasallaşması halinde evlenmeyi düşünüyordu. Heche’in gel - gitli kişiliğinin etkileri çok geçmeden bu ilişkiye yansıdı.

Anne Heche, şöyle bir yorum yapmıştı; "Ben tipik Hollywood güzeli değilim. Umarım insanların içlerine biraz daha bakıyoruzdur”

Ellen DeGeneres ile ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşayan Anne Heche’in tavırları daha da dengesiz bir hal aldı.

Psikolojik sorunlar yaşadığı günlerin birinde yarı çıplak bir halde sokakta dolaşırken kendisini görenlere kendisiyle buluşacak olan UFO’yu beklediğini söyledi.

İhbar üzerine tutuklandıktan sonra geceyi Fresno Üniversitesi Tıp Merkezi'nin psikiyatri ünitesinde sedyeye bağlı olarak geçirdi. Ertesi günü doktorlar tarafından kontrolden geçirildikten sonra serbest bırakıldı.

Psikolojik sorunlar yaşadığının göstergelerinden biri de Ellen DeGeneres ile tanıştıkları gece sihirli mantarların etkisinde olduğunu açıklamasıydı.

Anne Heche, psikolojik sorunlarından LSD tedavisiyle kurtulduktan sonra yönetmenlik çalışmalarından biri olan ‘Ellen DeGeneres: American Summer Documentary’ın görüntü yönetmeni Coleman Laffoon ile 2001’de evlendi.

Anne Heche, 2009 yapımı ‘Çapkın’ için şu yorumu yaptı; “Ashton Kutcher ile seks sahneleri çekerken daha önce kimsenin yapmadığı bir şey yaratmak istedik. Çirkin ve tehlikeli olmak istedik. Kimse bu konuda şaka yapmıyordu.”

Anne Heche, evlenmiş olsa da eşcinsellikten vazgeçmediğini dile getirerek nikâh kıyılmadan önce bu konuda şöyle dedi; “Kendimi asla bir erkek ya da kadınla birlikte olacağımı söylemekle sınırlamam.”

Anne Heche, evlendiği için heteroseksüel bir yaşam sürmesinin garanti olmayacağını söylese de anne olmasından sonra hayatı yeniden sorguladı. Eşcinsellikten vazgeçtiğini şu sözlerle dile getirdi; “Babamın ölümünden öğrendiğim şey, eğer cinselliğinizi kabul etmezseniz bu sizi öldürür.”

Annesi Nancy Heche ise kızının eşcinsellikten kendisinin dualarıyla uzaklaştığını söyledi.

Anne Heche - Homer Laffoon

Anne Heche, Homer Laffoon adını verdikleri çocuklarının olduğu Coleman Laffoon’dan 2008’de boşanmaya karar verdi. Heche, Laffoon ile evleri ayırsalar da resmi olarak boşanmadan oyuncu James Tupper ile ilişki yaşadı.

4 Mart 2009’da Coleman Laffoon ile resmi olarak boşandıktan birkaç gün sonra James Tupper’den olma oğlu Atlas Heche Tupper’ı dünyaya getirdi.

Anne Heche, özel hayatını bir türlü düzene sokamadığı gibi kariyerinde de eski ışıltılı günlerinden bir hayli uzaklaştı.

Anne Heche - James Tupper

2000’li yıllarda çoğunlukla TV yapımlarında rol alan Anne Heche, boşandığı Coleman Laffoon ile aralarındaki velayet davasına harcadığı paralar yüzünden iflas ettiğini ve evsiz kaldığını söyledi.

2018’de James Tupper ile ayrıldıktan sonra oyuncu Thomas Jane ile ilişki yaşayan Anne Heche, son dört yıldır kariyeri adına yeni atılımlarda bulunmuştu. Heche’nin çekim sonrası çalışmaları yapılan 2 TV dizisiyle 5 filmi bulunuyor. Ayrıca bir film için anlaşmayı henüz yeni yapmıştı.