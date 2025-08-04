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        Haberler Gündem Ankara Ankara’da silahlı borç-alacak kavgası: 1 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara’da silahlı borç-alacak kavgası: 1 yaralı

        Ankara'nın Mamak ilçesinde, borç-alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 00:44 Güncelleme: 04.08.2025 - 00:44
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        Ankara'da silahlı borç-alacak kavgası
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        Olay, saat 22.10 sıralarında Yeşilbayır Mahallesi 1786'ncı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 1 kişi kulağına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Mamak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan 2 şüpheliyi olayda kullanılan 2 tüfekle birlikte yakaladı. Olay sırasında çevrede park halindeki 3 araca ve 4 evin cam balkonuna da saçma isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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