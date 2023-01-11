AA

Ankara'da, Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 3 yıl önce başlatılan çalışma tamamlandı. Çalışma ile merkez ve çevre ilçelerde bulunan mezarlıklar, çevrelerindeki binalar ve otoparklar yenilendi. ABB'den yapılan açıklamaya göre, defin ile ibadet hizmetlerinin daha elverişli koşullarda yapılmasını sağlamak amacıyla Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından 3 yılda merkez ilçeler ve kırsal mahallelerdeki mezarlıklar, ibadethane, gasilhane, morg, cami, idari bina ve otoparkların yenilendi.

İDARİ BİNALAR İNŞA EDİLDİ Çevre ilçelerdeki mezarlıkların bakım ve onarımını yapan ABB'nin idari binalar inşa ederek hizmete açtığı belirtilen açıklamada, kırsal mahallelerdeki mezarlıkların eksiklikleri de giderilerek, sorunların çözüme kavuşturulduğu kaydedildi. Ankara'nın en büyük defin alanı Karşıyaka Mezarlığı'nda 188 hizmet binası inşa edildiği, 55'i cenaze aracı, 5'i yıkamalı-morglu cenaze aracı olmak üzere toplamda 60 yeni araç ile kapasitenin artırıldığı belirtildi.

THY İLE PROTOKOLÜ DEVAM EDİYOR Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın Türk Hava Yolları (THY) ile imzaladığı protokol kapsamında başka şehirde defnedilecek cenazelerin uçakla taşınmaya devam edildiği, cenaze yakınlarından birinin uçak bilet ücretinin de karşılandığı vurgulandı.

"TÜRKİYE'DE ÖRNEK BİR TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTIK" Mezarlık İşleri Daire Başkanı Köksal Bozan, mezarlıkların rutin olarak temizliği konusunda çok şikâyet geldiği için harekete geçtiklerini ve Türkiye'ye örnek bir temizlik çalışması başlattıklarını vurguladı. Bozan, "3 yıl içinde sadece Karşıyaka'dan binlerce kamyon hafriyat çıkardık ve tertemiz bir mezarlık ortaya çıkardık. Sadece Karşıyaka Mezarlığı'nda değil tüm ilçe mezarlıklarında, köy mezarlıklarında temizlik yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"KARŞIYAKA'NIN KAPASİTESİ ARTIRILDI" Karşıyaka Mezarlığının 4 bin dönümlük bir arazideki kapasite artırımının yapıldığına dikkati çeken Bozan, 200 dönümlük yeni bir kamulaştırma yapılarak 3 yıl yetecek mezarlığın oluşturulduğunu bildirdi. Karşıyaka Mezarlığı'nda trafiği çözmek için yeni düzenleme yapıldığını belirten Bozan, "Karşıyaka Mezarlığı'nda tabelalar yenilendi, yolları genişletildi, asfaltı yapıldı, yeni defin alanları hazırlandı." bilgisini verdi.

GÖLBAŞI MEZARLIĞI ÇALIŞMALARI DA TAMAMLANDI Gölbaşı Mezarlığı'nın da eksikliklerinin giderildiğine işaret eden Bozan, "Gölbaşı Mezarlığı camisi, morgu, gasilhanesi, namaz kılınacak bir alanı olmayan yerdi. Bugün camisiyle, morguyla, gasilhanesiyle, taziye yeriyle, bekleme salonuyla, idari binasıyla ve yaklaşık 20 yılını garantiye aldığımız Gölbaşı Mezarlığı ile alakalı tüm çalışmalarımızı tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.