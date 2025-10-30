Ankara - Manisa kaç kilometre? Ankara - Manisa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ankara - Manisa kaç kilometre? Ankara - Manisa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ankara'nın gri tonlarının ve düzenli caddelerinin geride bırakıldığı, Afyonkarahisar'ın haşhaş tarlalarından ve Uşak'ın tarihi dokusundan geçerek Ege'nin sıcak iklimine ve verimli ovalarına ulaşılan bu rota, Türkiye'nin en klasik şehirlerarası güzergahlarından biridir. İster Ege'nin sahil beldelerine giden bir tatilci, ister iki şehir arasında mekik dokuyan bir öğrenci veya iş insanı olun, Ankara-Manisa yolu Anadolu'nun kalbinden Ege'nin kalbine doğru sembolik bir köprüdür. Uzun yıllardır karayolunun hakimiyetinde olan bu yolculuk, Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla köklü bir değişimin eşiğindedir. Bu yazıda, bu önemli yolculuğu tüm ulaşım alternatifleriyle, mola noktalarıyla ve zaman tahminleriyle birlikte masaya yatırıyoruz.

ANKARA - MANİSA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Ankara ile Manisa arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı güzergah üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Ankara'nın merkezi bir noktasından (Kızılay) Manisa şehir merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 565 kilometredir.

Bu mesafe, Türkiye'nin iki farklı coğrafi bölgesinde yer alan iki büyük şehri birbirine bağlayan, tamamına yakını yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluşan bir rotayı kapsar. Dolayısıyla, Ankara - Manisa kaç kilometre sorusunun yanıtı, uzun ama konforlu bir yolculuğa işaret etmektedir. Ankara - Manisa kaç km planlaması yaparken, 560-570 kilometrelik bir yolculuk ve bu yolculuk sırasında İç Anadolu'dan Ege'ye doğru değişen coğrafyaya tanıklık etme fırsatı bulacağınızı göz önünde bulundurmalısınız.

ANKARA - MANİSA ARASI MESAFE NE KADAR? (ÖZEL ARAÇLA) Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Ankara - Manisa arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahın detaylarını da önemli kılar. Ankara'dan Manisa'ya yapılan yolculuk, genellikle Afyonkarahisar ve Uşak üzerinden geçen, son derece popüler ve standart bir rota izler. Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir: Ankara'dan Afyonkarahisar'a: Ankara'dan D200/E90 karayolu (Eskişehir Yolu) üzerinden batı yönüne doğru yola çıkılır. Polatlı ve Sivrihisar geçildikten sonra güneye, D260 yoluna dönülerek Afyonkarahisar'a ulaşılır. Bu etap yaklaşık 260 kilometredir.

Ankara'dan D200/E90 karayolu (Eskişehir Yolu) üzerinden batı yönüne doğru yola çıkılır. Polatlı ve Sivrihisar geçildikten sonra güneye, D260 yoluna dönülerek Afyonkarahisar'a ulaşılır. Bu etap yaklaşık 260 kilometredir. Afyonkarahisar'dan Uşak'a: Afyonkarahisar'dan İzmir yönüne doğru D300/E96 karayoluna girilir. Yaklaşık 115 kilometrelik bu etapta, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerine doğru ilerlenir ve Uşak'a varılır.

Afyonkarahisar'dan İzmir yönüne doğru D300/E96 karayoluna girilir. Yaklaşık 115 kilometrelik bu etapta, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerine doğru ilerlenir ve Uşak'a varılır. Uşak'tan Manisa'ya: Uşak'tan aynı yol (D300/E96) üzerinden devam edilir. Kula, Salihli ve Turgutlu gibi önemli Ege ilçeleri geçildikten sonra yaklaşık 190 kilometrelik bir yolculuğun ardından Manisa şehir merkezine ulaşılır. Bu rota, yol kalitesinin yüksekliği ve yol üzerindeki mola olanaklarının fazlalığı nedeniyle en çok tercih edilen güzergahtır. ANKARA - MANİSA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Ankara'dan Manisa'ya ulaşım süresi, seçilen vasıtaya göre önemli ölçüde farklılık gösterir. Ankara - Manisa ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı şöyledir: Özel Araçla: Yaklaşık 565 kilometrelik mesafeyi, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek molalarla birlikte, özel araçla ortalama 6 saat 30 dakika ile 7 saat arasında kat etmek mümkündür. Yolculuk sırasında Afyonkarahisar ve Uşak, mola vermek için ideal şehirlerdir.

Yaklaşık 565 kilometrelik mesafeyi, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek molalarla birlikte, özel araçla ortalama arasında kat etmek mümkündür. Yolculuk sırasında Afyonkarahisar ve Uşak, mola vermek için ideal şehirlerdir. Otobüsle: Ankara (AŞTİ) ile Manisa Otogarı arasında günün birçok saatinde düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen mola sayılarına ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 7 saat 30 dakika ile 8 saat 30 dakika arasında sürmektedir.

Ankara (AŞTİ) ile Manisa Otogarı arasında günün birçok saatinde düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen mola sayılarına ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama arasında sürmektedir. Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile: Ankara-Manisa ulaşımında geleceği temsil eden ve yolculuk alışkanlıklarını tamamen değiştirecek olan seçenek Yüksek Hızlı Tren'dir. Yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin ana duraklarından biri de Manisa'dır. Bu hattın tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte, Ankara'dan Manisa'ya olan yolculuk süresinin yaklaşık 3 saat 30 dakikaya inmesi beklenmektedir. Bu durum, YHT'yi iki şehir arasındaki en hızlı, en güvenli ve en konforlu ulaşım alternatifi haline getirecektir.

Ankara-Manisa ulaşımında geleceği temsil eden ve yolculuk alışkanlıklarını tamamen değiştirecek olan seçenek Yüksek Hızlı Tren'dir. Yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin ana duraklarından biri de Manisa'dır. Bu hattın tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte, Ankara'dan Manisa'ya olan yolculuk süresinin yaklaşık inmesi beklenmektedir. Bu durum, YHT'yi iki şehir arasındaki en hızlı, en güvenli ve en konforlu ulaşım alternatifi haline getirecektir. Uçakla (Aktarmalı): Manisa'da sivil yolcu taşımacılığına açık bir havalimanı bulunmamaktadır. Bu nedenle uçakla seyahat etmek isteyenlerin, Manisa'ya en yakın havalimanı olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı (ADB) kullanmaları gerekir. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan (ESB) İzmir'e olan uçuş yaklaşık 1 saat sürer. Ancak, havalimanlarına gidiş-geliş, güvenlik kontrolleri ve İzmir Havalimanı'ndan Manisa'ya yaklaşık 1-1.5 saat süren kara yolu (Havaş, tren, otobüs vb.) transferi de eklendiğinde, toplam yolculuk süresi 4 ila 5 saati bulabilmektedir. Ankara ile Manisa arasındaki yaklaşık 565 kilometrelik mesafe, günümüzde karayoluyla 6-7 saatlik bir yolculuk anlamına gelmektedir. Ancak, Türkiye'nin en büyük ulaşım projelerinden biri olan Yüksek Hızlı Tren hattının devreye girmesiyle, bu iki önemli şehir arasındaki bağın çok daha güçlenmesi ve mesafelerin hem zaman hem de algı olarak önemli ölçüde kısalması beklenmektedir.