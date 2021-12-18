Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor, Ankara Keçiörengücü ile 3-3 berabere kaldı.

18. dakikada Eze ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top dışarı çıktı.

43. dakikada Orhan’ın sağ kanattan ortasında Gökhan'ın kafa vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Emircan'ın şutu filelere gitti. 0-1

54. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Taşkın'ın ceza sahasına ortasında ceza sahasında Hamza kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

64. dakikada sol çaprazda taç atışında Iskandarli ile duvar pası yapan Muharrem ceza sahası içine topu gönderdi. Savunmadan seken topa penaltı noktası üstünde vuran Eze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

79. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Hasek'in pasında Shala’nın şutunu kaleci Hüseyin kornere çeldi. Sol kanattan Erzurumspor'un kullandığı köşe atışında arka direkte Aykut topu kafayla ağlara yolladı. 2-2

83. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına gelen ortada topla buluşan Süleyman topu filelere gönderdi. 2-3

90+7. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında altıpas üzerinde Iskandarli'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 3-3