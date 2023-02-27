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Ankara deprem risk haritası 2023: MTA diri fay hattı haritası ile Ankara deprem riski var mı? Ankara deprem bölgeleri

Ankara deprem risk haritası: MTA diri fay hattı haritası ile Ankara deprem bölgeleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizi vurdu. Deprem felaketi milyonlarca kişiyi etkilerden bölgede sarsıntılar da devam ediyor. Yaşanan acı olayın ardından deprem tedirginliği yaşayan vatandaşlarımız kendi illerindeki riski araştırıyor. Ankara deprem bölgeleri sorgulaması hız kazandı. Ankara diri fay hattı haritası ile Ankara deprem riski belli oldu. İşte Ankara deprem risk haritası...

Giriş: 27.02.2023 - 15:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu olmak üzere üç tane fay hattı bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından il bazlı deprem riski gündeme geldi. Ankara fay hattı haritası ile deprem bölgeleri paylaşıldı. İşte 2023 Ankara deprem risk haritası...

  • ANKARA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

    Ankara 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülse de asla risk yok denilemez. Ankara fay hattı şehrin altından geçmiyor olsa da, Ankara'nın sınır ilçelerinin bir çoğunun altında fay hattı bulunuyor. 

  • Bunun yanında 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Ankara'da deprem açısından risk barındırıyor.

  • ANKARA'DA DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

    Ankara'nın en riskli bölgelerinin başında Demetevler geliyor. Sonrasında Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam risk içeren ilçeler arasında yer alıyor.

  • ANKARA DEPREM RAPORU

    Ankara ve bağlı yerleşkeler, Kuzey Anadolu Fay Sistemi gibi çok aktif (yıkıcı deprem yinelenme aralığı (250-300 yıl) ve plaka sınırı niteliğinde bir deprem kaynağı ile Çeltikçi, Ayaş, İnönü-Eskişehir, Tuzgölü, Seyfe, Salanda, Kesikköprü, Küredağ, Balaban ve Afşar fay kuşakları gibi aktif fakat yinelenme aralığı oldukça uzun (birkaç bin yıl) fakat yıkıcı deprem üreten fay ve fay sistemlerinin dolaylı deprem tehlikesine açıktır. Bu nedenle: (1) Özelde Ankara bölgesinde, genelde ise bir deprem ülkesi olan tüm Türkiye’de ilk ve orta öğretim programlarına, doğal afetler ve deprem konusunda zorunlu ders ya da dersler konularak toplum bireyleri eğitilmeli ve insanlar doğal afetler konusunda bilinçlendirilmelidir.

  • Özellikle kırsal kesimde taş ve kerpiç yığma yapılaşmaya son verilirken, modern yapılaşma ve yerleşimde zemin koşulları ve deprem kaynakları dikkate alınmalı ve konu ile ilgili deprem yönetmeliğine kesinlikle uyulmalıdır. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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