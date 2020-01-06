Ankara'da yarın okullar tatil mi? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Ankara'yı etkisi altına alan kar yağışı Ankaralı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Peki, 7 Ocak 2020 yani yarın Ankara'da okullar tatil edilecek mi? Ankara Valiliği'nden ya da MEB'ten açıklama geldi mi?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ - 7 OCAK 2020

Ankara'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Öğrenci ve velilerin gözü kulağı Ankara Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek tatil haberinde. Ancak henüz Ankara için tatil haberi gelmedi. gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ANKARA HAVA DURUMU 7 OCAK 2020

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 07 Ocak Salı 1 4 81 91 17 -15 15,2 -2,6 4,8 08 Ocak Çarşamba 1 5 82 94 11 -13,6 14,6 -1,6 4,7 09 Ocak Perşembe -2 3 57 92 13 -15 15,3 -2,7 4 10 Ocak Cuma -3 2 61 89 8 -15 15,6 -2,8 3,9 11 Ocak Cumartesi -4 5 50 88 6 -12 13,6 -3 3,9

Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri

yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçlar iterek çıkarmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kar, Başkent'te şehirlerarası yollarda da ulaşımı aksattı. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.