Ankara'da tütün doldurulmuş 10 bin makaron ele geçirildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yenimahalle ilçesinde bir kişinin kaçak sigara satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, tütünle doldurulmuş 10 bin makaron, 100 elektronik sigara, 100 elektronik sigara likidi, 150 kilogram nargile tütünü, 350 kilogram nargile kömürü ve 10 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Ekiplerce bu malzemelere el konuldu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.