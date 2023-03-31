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Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı

Giriş: 31.03.2023 - 22:32 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı
Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı
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AA

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, S.A, Ö.B, M.G, S.A, B.T, A.U. ve M.R.D'nin müşteri arayışında olduğu ve ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisine ulaştı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve araçlarında arama yapan ekipler, yaklaşık 3 milyon lira değerinde Bizans dönemine ait el yazması, 24 ayar som altın varaklı kitap ve deri üzerine yazılmış 24 ayar som altın varaklı parşömen ile yaklaşık değeri 2 milyon lira olan 1450 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ele geçirdi.

Tarihi eserlere, Etnografya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konuldu.

Zanlılar gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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