        Ankara'da sentetik uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Son dakika haberleri

        Ankara'da sentetik uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aracında 14 bin adet sentetik uyuşturucu ecza ele geçirilen K.D. (26), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 20:36 Güncelleme: 30.10.2025 - 20:36
        Ankara'da sentetik uyuşturucu operasyonu
        Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine şüpheli bir kişiyi takibe aldı.

        Sivil ekipler tarafından yapılan fiziki takip sonucu bir araç durduruldu. Ekiplerin arama yaptığı araçta, 14 bin adet sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü K.D., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. K.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf: DHA

