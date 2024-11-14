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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da polis memuru eşini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da polis memuru eşini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı

        Ankara'da polis memuru K.K., tartıştığı eşi Ş.K.'yı tabanca ile vurdu. 2 çocuk annesi Ş.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, olaydan sonra intihar girişiminde bulunan K.K., ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 00:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:09
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        Polis memuru eşini öldürüp intihara kalkıştı
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        Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi.

        Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K. ile eşi Ş.K. arasında evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından K.K.'nın tabancayla eşi Ş.K.’yı vurdu. 2 çocuk annesi Ş.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, K.K., olaydan sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

        Silah seslerini duran komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ş.K.’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan K.K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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