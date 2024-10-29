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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da oturduğu evi yakmaya çalıştı: 2 kişi dumandan etkilendi | Son dakika haberleri

        Ankara'da oturduğu evi yakmaya çalıştı: 2 kişi dumandan etkilendi

        Ankara'da 10 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede, iddiaya göre aile arasında yaşanan tartışma sırasında bir kişi tarafından bilinçli olarak çıkarılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 02:01 Güncelleme: 29.10.2024 - 02:02
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        Oturduğu evi yakmaya çalıştı: 2 kişi dumandan etkilendi
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        Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Turkuaz Mahallesi'nde bulunan, 10 katlı binanın 5'inci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre aile arasında yaşanan tartışma sırasında bir kişi tarafından bilinçli olarak çıkarıldı.

        Daireden binaya yayılan dumanı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, doğalgaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.

        Binada oturan vatandaşlar, binadan çıkmak isterken koridora sıçrayan alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, tedbir amaçlı binanın elektrik ve doğalgazı ekipler tarafından kesildi.

        DHA'nın haberine göre; dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde müdahale edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #ankara
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