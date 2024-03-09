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        Ankara'da kar yağışı etkili oldu

        Ankara'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yer yer tipiye neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 05:24 Güncelleme: 09.03.2024 - 05:24
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        Ankara'da kar yağışı etkili oldu
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        Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

        Hava sıcaklığının şehrin yüksek kesimlerinde yer yer sıfırın altına düştüğü görülürken, yağış bazı bölgelerde tipiye neden oldu.

        Ekiplerin hazır beklediği başkentte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışların sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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