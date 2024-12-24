Ankara'da kahvehanede silahlı çatışma: 2 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesi Saimekadın Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye ve önünde bulunan araca, Ç.Ş, M.Ç. ve N.Ö. tarafından dün akşam saatlerinde pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kahvehaneden çıkan M.A. ve Ş.A. da bu kişilere silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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AA'nın haberine göre; olayda yaralanan ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen Ç.Ş. ve Ş.A'nın hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca saldırıda kullanılan bir pompalı tüfek ve silah ele geçirildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.