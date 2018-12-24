Bu iddiaların basına yansımasından sonra da bazı hayranları, çocuklarını eski eşine karşı silah olarak kullandığını ileri sürerek Jolie'yi suçladı. Bazı hayranları da o yaşta bir çocuğa "Baban seni hiç istemedi" demenin doğru olmadığını savundu.