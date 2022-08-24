"6 AY BOYUNCA ORUÇ TUTTUM!"

"Ruhsal açıdan inanılmaz bir deneyim yaşadım. Kendime her gün yeni ritüeller yarattım. 6 ay boyunca oruç tuttum çünkü 'Adam' (Driver) ve benim çok kilo kaybetmemiz gerekiyordu." diyen Garfield, bu filmin kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.