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        Haberler Spor Futbol Andres Iniesta kulüp satın aldı - Futbol Haberleri

        Andres Iniesta kulüp satın aldı

        İspanyol futbolunun efsanelerinden Andres Iniesta, Danimarka ekibi FC Helsinborg'u satın aldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.11.2024 - 22:24 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:24
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        Andres Iniesta kulüp satın aldı!
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        Barcelona'nın ve İspanyol Futbolunun efsane orta sahalarından Andres Iniesta, kulüp satın aldı.

        Andrés Iniesta, kendi şirketi NSN aracılığıyla Danimarka kulübü FC Helsingør'ü satın aldı.

        Iniesta ve ortakları, kulübün gelişimine katkı sağlamak ve başarıyı artırmak amacıyla FC Helsingør'e yatırım yapmayı hedefliyor.

        40 YAŞINDA EMEKLİ OLDU

        2018 yılında Barcelona kariyerini sonlandıran Andres Iniesta, Japon temsilcisi Vissel Kobe'ye imza attı. Burada 5 sezon top koşturan yıldız oyuncu son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Emirates Club'da forma giydi. Geçtiğimiz yaz takımdan ayrılan Iniesta hiçbir takıma imza atmadı.

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