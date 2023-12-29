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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Andrea Bertolacci, 3. kez Fatih Karagümrük'e transfer oldu - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Andrea Bertolacci, 3. kez Fatih Karagümrük'e transfer oldu

        Fatih Karagümrük, daha önce 2 kez formasını giyen 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci'yi Cremonese'den kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:42
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        Bertolacci 3. kez Karagümrük'te
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        Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, daha önce formasını giydiği 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu, 3. kez Fatih Karagümrük'te oynayacak.

        Fatih Karagümrük, eski futbolcusu Andrea Bertolacci’yi yeniden kadrosuna dahil etti. İtalyan futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı. Fatih Karagümrük’ün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İtalya Serie B ekibi US Cremonese forması giyen ve aynı zamanda eski oyuncumuz olan başarılı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Bertolacci'ye yuvaya hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

        Daha önce 2020 ile 2022 yılları arasında Karagümrük forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 51 maçta 9 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Süper Lig’de ayrıca Kayserispor’da da oynayan Bertolacci, sarı-kırmızılı formayla da 17 maçta 2 gol kaydetti.

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