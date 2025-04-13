Anderson Talisca: Takımdaki herkes çok kaliteli

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

"GOL ATACAĞIMI HİSSETTİM"

REKLAM advertisement1

"Açıkçası faul olduğu anda o topun başına geçtiğimde çok öz güvenliydim. Kaleci için çok zor bir top atabileceğim ve gol atabileceğim hissim vardı."

"HERKES ÇOK KALİTELİ" "Çok iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Kaliteli oyuncularla bu tarz oyunları yapmak daha kolay oluyor. Bu takımdaki herkes çok kaliteli. İkinci frikik, ilk frikiktekinden daha yakındı ve kalecinin erken çıkabileceğini düşündüm. Bu şekilde vurdum ve kaleci bu şekilde kurtarış yaptı."