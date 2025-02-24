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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Anadolu Selçuklu mirası milletin evinde

        Anadolu Selçuklu mirası milletin evinde

        Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasını gözler önüne seren Anadolu Selçuklu Sergisi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tarafından Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:56
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        Anadolu Selçuklu mirası milletin evinde
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasını gözler önüne seren Anadolu Selçuklu Sergisinin açılışını Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde büyük rol oynayan Selçuklu mirasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Böylesine önemli bir mekânda, tarihimiz ve medeniyetimiz açısından derin anlamlar barındıran bir sergi vesilesiyle bir arada olmaktan onur duyuyorum. Bu vesileyle, Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde büyük rol oynayan Anadolu Selçuklu Devleti’nin varlığını sürdürmesini sağlayan tüm ecdadımızı saygıyla, hürmetle yâd ediyorum.”

        Bakan Ersoy, serginin Anadolu Selçuklu mirasını egemenlik, güç ve hâkimiyet, eğitim hayatı, tasavvuf, ticari hayat, çinicilik, takılar ve mimari sanat başlıkları altında ele aldığını belirterek, ziyaretçilere bu köklü devletin çok yönlü bir bakış açısıyla sunulacağını ifade etti.

        Sergide yer alan özel eserler arasında, 12. yüzyılın sonlarına ait nadir bir Kur’an-ı Kerim, kabartma yazılar ve motiflerle süslenmiş ceviz ağacından yapılmış siyah renkli bir rahle, Şems-i Tebrizi’den izler taşıyan bir serpuş, Hz. Mevlânâ’ya atfedilen bir hırka ve Muhiddin Arabî’nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı Fütuhâtül Mekkiyye dikkat çekiyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak medeniyetimize ait eserleri koruma ve ihya etme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Bakan Ersoy, diğer yandan da bu zengin mirası sanatın ilham verici gücüyle günümüze taşıdıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “Bugün Milletin Evinde, Millet Kütüphanesi’nde açılışını gerçekleştirdiğimiz Anadolu Selçuklu Sergisi, tarihe, kültüre ve medeniyetimize olan hürmetimizin bir nişanesidir. Bu sergi, en zor şartlarda dimdik ayakta duran, büyük kahramanlık destanlarını yazan atalarımızın bilgisini, inancını ve medeniyetinden aldığı ilhamı bugüne taşıma azmimizin bir göstergesidir.”

        Bakan Ersoy, Anadolu Selçuklu Devleti’ni konu alan bu serginin, ziyaretçilere tarihin izlerini derinlemesine keşfetme fırsatı sunduğunu belirterek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na, Kayseri ve Konya Büyükşehir Belediyelerine ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Sergi, Anadolu Selçuklu Devleti’ni daha yakından tanımak isteyen sanatseverler ve tarih meraklıları için önemli bir buluşma noktası olacak.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Kültür ve turizm bakanı
        #Millet Kütüphanesi
        #Anadolu Selçuklu
        #sergi
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