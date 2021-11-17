Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman, saat kaç

2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Lige istediği gibi başlayamayan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Olympiakos maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.