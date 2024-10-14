Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak
THY EuroLeague'in üçüncü haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, 15 Ekim Salı günü (yarın) İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile Sırbistan'da karşılaşacak.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in üçüncü haftasında 15 Ekim Salı günü (yarın) İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile Sırbistan'da karşılaşacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.05'te başlayacak.
THY EuroLeague'e deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup oldu.
İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika Tel Aviv, ligdeki ilk karşılaşmasında LDLC Asvel'i evinde 89-82 mağlup etti. İkinci hafta müsabakasında AS Monaco'ya konuk olan İsrail ekibi, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes, geçen sezon Maccabi Playtika'yla oynadığı iç saha maçını kazanırken, deplasmanda mağlup olmuştu.