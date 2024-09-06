Kıyasıya yarışın sürdüğü MasterChef'te, şef ceketi için rekabet devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Eda ve Zeynep eleme potasına giden son yarışmacılar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, yedekler arasından bir yarışmacı şef ceketini giyerek ana kadroya adını yazdırdı. Peki, "MasterChef kim kazandı? 6 Eylül MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...