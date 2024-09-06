MasterChef kim kazandı? 6 Eylül MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar arasındaki rekabet sürüyor. MasterChef yeni bölümünde yedeklerden bir yarışmacı ana kadroya dahil oldu. Mehmet, Danilo ve Somer yarışmacılardan 'Tortelloni' yapmalarını istedi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı adını, yedeklerden ana kadroya yazdırdı ve şef ceketinin sahibi oldu. İşte 6 Eylül MasterChef Türkiye ana kadroya giren yarışmacı...
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Kıyasıya yarışın sürdüğü MasterChef'te, şef ceketi için rekabet devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Eda ve Zeynep eleme potasına giden son yarışmacılar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, yedekler arasından bir yarışmacı şef ceketini giyerek ana kadroya adını yazdırdı. Peki, "MasterChef kim kazandı? 6 Eylül MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. MasterChef yeni bölümünde ana kadroya yedeklerden dahil olan isim belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Erim şef önlüğünü giyerek ana kadroya giren son isim oldu.
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MASTERCHEF'TE YEDEK KADRO
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Enes
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Kaan (Kaptan)
Akın
Alper
Kerem
Hakan
Onur
Semih
Emre
Nevzat
Muratcan
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Kırmızı Takım
Ezgi (Kaptan)
Ayşe
Zeynep
Eda
Beril
Beyza
Yudum
Nigar
Şirin
Zübeyde
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nigar
Beril
Alper
Muratcan
Eda
Zeynep
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? (1 EYLÜL PAZAR)
MasterChef'te son elenen isim Çağlar oldu.