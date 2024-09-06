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        Haberler Bilgi Magazin ANA KADRODA! MasterChef kim kazandı? 6 Eylül MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 6 Eylül MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar arasındaki rekabet sürüyor. MasterChef yeni bölümünde yedeklerden bir yarışmacı ana kadroya dahil oldu. Mehmet, Danilo ve Somer yarışmacılardan 'Tortelloni' yapmalarını istedi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı adını, yedeklerden ana kadroya yazdırdı ve şef ceketinin sahibi oldu. İşte 6 Eylül MasterChef Türkiye ana kadroya giren yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 21:12 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:44
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        • 1

          Kıyasıya yarışın sürdüğü MasterChef'te, şef ceketi için rekabet devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Eda ve Zeynep eleme potasına giden son yarışmacılar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, yedekler arasından bir yarışmacı şef ceketini giyerek ana kadroya adını yazdırdı. Peki, "MasterChef kim kazandı? 6 Eylül MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. MasterChef yeni bölümünde ana kadroya yedeklerden dahil olan isim belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Erim şef önlüğünü giyerek ana kadroya giren son isim oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE YEDEK KADRO

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Enes

          Ensar

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Kaan (Kaptan)

          Akın

          Alper

          Kerem

          Hakan

          Onur

          Semih

          Emre

          Nevzat

          Muratcan

        • 5

          Kırmızı Takım

          Ezgi (Kaptan)

          Ayşe

          Zeynep

          Eda

          Beril

          Beyza

          Yudum

          Nigar

          Şirin

          Zübeyde

        • 6

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Nigar

          Beril

          Alper

          Muratcan

          Eda

          Zeynep

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? (1 EYLÜL PAZAR)

          MasterChef'te son elenen isim Çağlar oldu.

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