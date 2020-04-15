Ünlü oyuncu Amy Schumer, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen bebeğine İngiliz komedyen Dave Attel'dan ilham alarak Gene Attell Fischer adını verdi.

Schumer, bir süre sonra bebeğinin iki isminin yan yana geldiğinde 'genital' olarak okunduğunu fark edince oğlu bir yaşına bastıktan sonra adını değiştirmek zorunda kaldı.

"YANLIŞLIKLA ONA 'GENİTAL' DİYORDUK"

Oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söyledi:

Biliyor musunuz, bebeğimiz Gene'nin adı resmi olarak değişti. Artık adı Gene David Fischer. Genne Attell Fischer idi ama yanlışlıkla ona 'genital' dediğimizi fark ettik.