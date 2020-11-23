Amerikan Müzik Ödülleri pazar akşamı yapılan törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu aktris ve şarkıcı Taraji P. Henson üstlendi. Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı gecede çok sayıda performans gerçekleşti.
Törende Katy Perry anne olduktan sonra ilk kez sahne aldı. Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimler de sahne performansı sergiledi.
Gecenin büyük ödülü Taylor Swift'e gitti. Ancak Swift, yoğun temposu nedeniyle ödülü şahsen kabul edemedi. 2020 Amerikan Müzik Ödülleri'ne layık görülen isimler ise şöyle:
Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimler sahne performansı sergiledi.
YILIN SANATÇISI
Taylor Swift
YILIN YENİ SANATÇISI
Doja Cat
YILIN İŞBİRLİĞİ
Dan + Shay ve Justin Bieber, 10.000 Hours
EN İYİ SOSYAL MEDYA SANATÇISI
BTS
EN İYİ KLİP
Taylor Swift, Cardigan
EN İYİ ERKEK ŞARKICI
Justin Bieber
EN İYİ KADIN ŞARKICI
Taylor Swift
EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP - POP/ROCK
BTS
EN İYİ ALBÜM - POP/ROCK
Harry Styles, Fine Line
EN İYİ ŞARKI - POP/ROCK
Dua Lipa, Don’t Start Now
EN İYİ ERKEK ŞARKICI - COUNTRY
Kane Brown
EN İYİ KADIN ŞARKICI - COUNTRY
Maren Morris
EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP - COUNTRY
Dan + Shay
EN İYİ ALBÜM - COUNTRY
Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country
EN İYİ ŞARKI - COUNTRY
Dan + Shay with Justin Bieber, 10.000 Hours
EN İYİ ERKEK ŞARKICI - RAP/HIP-HOP
Juice WRLD
EN İYİ KADIN ŞARKICI - RAP/HIP-HOP
Nicki Minaj
EN İYİ ALBÜM - RAP/HIP-HOP
Roddy Ricch, Please Forgive Me For Being Anti Social
EN İYİ ŞARKI RAP/HIP-HOP
Cardi B ft. Megan Thee Stallion, WAP
EN İYİ ERKEK ŞARKICI - SOUL/R&B
The Weeknd
EN İYİ KADIN ŞARKICI - SOUL/R&B
Doja Cat
EN İYİ ALBÜM - SOUL/R&B
The Weeknd, 'After Hours'
EN İYİ ŞARKI - SOUL/R&B
The Weeknd, Heartless
EN İYİ ERKEK ŞARKICI - LATİN
Bad Bunny
EN İYİ KADIN ŞARKICI - LATİN
Becky G
EN İYİ ALBÜM - LATİN
Bad Bunny, YHLQMDLG
EN İYİ ŞARKI - LATİN
Karol G & Nicki Minaj, Tusa
EN İYİ ŞARKICI - ALTERNATIVE ROCK
Twenty One Pilots
EN İYİ ŞARKICI - ADULT CONTEMPORARY
Jonas Brothers
EN İYİ ÇAĞDAŞ İLHAM VEREN ŞARKICI
Lauren Daigle
EN İYİ ŞARKICI - ELEKTRONİK DANS MÜZİK
Lady Gaga
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
Birds of Prey: The Album
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