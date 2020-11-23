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2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Müzik Ödülleri pazar akşamı Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Katy Perry anne olduktan sonra ilk kez tören için sahne alırken, Jennifer Lopez'in performansı ilgi gördü. Gecenin büyük ödülü Taylor Swift'e gitti. İşte Amerikan Müzik Ödülleri'ni kazanan isimler

23.11.2020 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
Amerikan Müzik Ödülleri'ni kazananlar belli oldu
HABERTURK.COM

Amerikan Müzik Ödülleri pazar akşamı yapılan törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu aktris ve şarkıcı Taraji P. Henson üstlendi. Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı gecede çok sayıda performans gerçekleşti.

Törende Katy Perry anne olduktan sonra ilk kez sahne aldı. Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimler de sahne performansı sergiledi.

Gecenin büyük ödülü Taylor Swift'e gitti. Ancak Swift, yoğun temposu nedeniyle ödülü şahsen kabul edemedi. 2020 Amerikan Müzik Ödülleri'ne layık görülen isimler ise şöyle:

Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimler sahne performansı sergiledi.

YILIN SANATÇISI

Taylor Swift

YILIN YENİ SANATÇISI

Doja Cat

YILIN İŞBİRLİĞİ

Dan + Shay ve Justin Bieber, 10.000 Hours

EN İYİ SOSYAL MEDYA SANATÇISI

BTS

EN İYİ KLİP

Taylor Swift, Cardigan

EN İYİ ERKEK ŞARKICI

Justin Bieber

EN İYİ KADIN ŞARKICI

Taylor Swift

EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP - POP/ROCK

BTS

EN İYİ ALBÜM - POP/ROCK

Harry Styles, Fine Line

EN İYİ ŞARKI - POP/ROCK

Dua Lipa, Don’t Start Now

EN İYİ ERKEK ŞARKICI - COUNTRY

Kane Brown

EN İYİ KADIN ŞARKICI - COUNTRY

Maren Morris

EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP - COUNTRY

Dan + Shay

EN İYİ ALBÜM - COUNTRY

Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country

EN İYİ ŞARKI - COUNTRY

Dan + Shay with Justin Bieber, 10.000 Hours

EN İYİ ERKEK ŞARKICI - RAP/HIP-HOP

Juice WRLD

EN İYİ KADIN ŞARKICI - RAP/HIP-HOP

Nicki Minaj

EN İYİ ALBÜM - RAP/HIP-HOP

Roddy Ricch, Please Forgive Me For Being Anti Social

EN İYİ ŞARKI RAP/HIP-HOP

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, WAP

EN İYİ ERKEK ŞARKICI - SOUL/R&B

The Weeknd

EN İYİ KADIN ŞARKICI - SOUL/R&B

Doja Cat

EN İYİ ALBÜM - SOUL/R&B

The Weeknd, 'After Hours'

EN İYİ ŞARKI - SOUL/R&B

The Weeknd, Heartless

EN İYİ ERKEK ŞARKICI - LATİN

Bad Bunny

EN İYİ KADIN ŞARKICI - LATİN

Becky G

EN İYİ ALBÜM - LATİN

Bad Bunny, YHLQMDLG

EN İYİ ŞARKI - LATİN

Karol G & Nicki Minaj, Tusa

EN İYİ ŞARKICI - ALTERNATIVE ROCK

Twenty One Pilots

EN İYİ ŞARKICI - ADULT CONTEMPORARY

Jonas Brothers

EN İYİ ÇAĞDAŞ İLHAM VEREN ŞARKICI

Lauren Daigle

EN İYİ ŞARKICI - ELEKTRONİK DANS MÜZİK

Lady Gaga

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Birds of Prey: The Album

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