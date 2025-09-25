Habertürk
        Amed SK: 2 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU

        Amed SK: 2 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Amed SK, evinde Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. 79'da Mehmet Yeşil ve 90+6. dakikada Mbaye Diagne'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan Amed SK, puanını 13'e yükseltti. Sarıyer ise haftayı 1 puanla tamamladı.

        Giriş: 25.09.2025 - 22:23 Güncelleme: 25.09.2025 - 22:23
        Amed SK, 2. yarıda açıldı!
        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Amed SK ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Amed SK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 79'da Mehmet Yeşil ve 90+6. dakikada Mbaye Diagne attı.

        Bu sonucun ardından Amed SK puanını 13'e yükseltirken, Sarıyer ise 1 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Van Spor FK'ya konuk olacak. Sarıyer, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

